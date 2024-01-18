Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Румынские фермеры в четверг утром продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска "Сирет – Порубное" и "Викову-де-Сус – Красноильск" на границах Буковины, а также заблокировали КПП "Халмеу – Дяково" на Закарпатье.

Об этом "Суспільному" сообщил офицер пресс-службы Черновицкого пограничного отряда Константин Лисник, пишет "Европейская правда".

По состоянию на 8:00 18 января в электронной очереди на пересечение границы через "Порубное" зарегистрировались 1450 грузовиков. На пункте пропуска "Красноильск" живая очередь из грузовиков выросла до 70 авто.

Легковые автомобили, пассажирские автобусы и пешеходов на обоих КПП пропускают в обычном режиме.

Также утром 18 января фермеры заблокировали большой сельскохозяйственной техникой пункт "Халмеу – Дяково" на Закарпатье, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Движение на выезд из Украины грузовиков временно приостановлено с целью недопущения блокирования проезда легковых авто. Сроки проведения блокировки пока не известны.

Сейчас на выезд из Украины там ожидают около 10 грузовиков, а в системе "єЧерга" – 607 транспортных средств.

Напомним, ранее Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, которые протестовали в течение шести дней и блокировали границу с Украиной.

По словам Мариуса Мику, одного из представителей фермеров на переговорах, соглашение не означает немедленного прекращения протестов, поскольку на их продолжительность могут повлиять предстоящие переговоры с перевозчиками, которые продлятся до четверга.