Естонія не продовжить посвідку на проживання глави російської церкви

Естонія вирішила не продовжувати посвідку на проживання в країні глави Естонської митрополії РПЦ митрополита Євгена, відомого в миру як Валерій Решетніков, оскільки він становить загрозу безпеці.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi, повідомив Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії.

Термін закінчення чинної термінової посвідки на проживання Решетнікова, громадянина Росії, закінчується 6 лютого.

"Держава ухвалила рішення відмовити у продовженні посвідки на проживання, оскільки Решетніков у своїй публічній діяльності, в тому числі в публічних виступах, підтримує дії агресора і не змінив свою лінію поведінки, незважаючи на попередження, які йому робили раніше", – пояснив керівник бюро прикордонної охорони Пих'яської префектури Індрек Ару.

Представники Міністерства внутрішніх справ неодноразово проводили бесіди з Решетніковим і пояснювали йому, що слід припинити виправдовувати воєнні дії Росії та кремлівського режиму в публічній діяльності.

Попри винесені попередження, Решетніков не змінив риторику, яка не відповідає цінностям і не підходить для правового поля Естонії, заявили у департаменті, тому Решетнікова визнано таким, що становить загрозу безпеці держави.

Решетніков проживав в Естонії на підставі термінової посвідки на проживання загалом чотири роки. Йому видавали посвідку з терміном дії на два роки.

Останнє продовження посвідки на проживання Решетнікова було два роки тому, незадовго до початку повномасштабної війни в Україні.

Після завершення дії посвідки Решетніков повинен буде покинути Естонію.

Департамент поліції та прикордонної охорони вже надіслав йому рішення про відмову продовжити його посвідку на проживання.

Нагадаємо, у червні цього року Естонія заборонила в’їзд російському патріарху Кирилу.

А Латвійське телебачення ухвалило рішення припинити запис і трансляцію нових православних богослужінь через згадку патріарха РПЦ Кирила.