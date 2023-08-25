На Латвійському ТБ не буде православних богослужінь через поминання патріарха РПЦ

Латвійське телебачення (LTV) ухвалило рішення припинити запис і трансляцію нових православних богослужінь через згадку патріарха РПЦ Кіріла.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Таке рішення ухвалено після того, як під час запису православної служби у філії Ризького Свято-Троїце-Сергієва жіночого монастиря у Валгунді LTV виявив, що там моляться за патріарха РПЦ.

За словами головної редакторки LTV Сігіти Роке, молитва за патріарха Кіріла, який відкрито підтримує і благословляє кровопролитну війну, розв'язану РФ в Україні, "суперечить не тільки цінностям і переконанням LTV, а й позиції редакції".

"Ми категорично засуджуємо війну Росії в Україні, тому наразі вважаємо абсолютно неприйнятним продовжувати трансляцію православних богослужінь, на яких можна почути молитви за патріарха Кіріла", – додала вона.

За угодою між LTV і фондом Ekumēniskais mediju padomes fonds останній несе відповідальність за відповідність змісту трансльованих служб правовим нормам Латвії.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну LTV отримало підтвердження, що в богослужіннях, які записуються і транслюються, не буде молитов за патріарха РПЦ.

Раніше Чехія запровадила санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кіріла, який підтримав вторгнення в Україну.

Нагадаємо, за даними швейцарських ЗМІ, патріарх Кіріл у 1970-х роках працював у Женеві на радянську службу зовнішньої розвідки КДБ.