Эстония не продлит вид на жительство главе русской церкви

Эстония решила не продлевать вид на жительство в стране главе Эстонской митрополии РПЦ митрополиту Евгению, известному в миру как Валерий Решетников, поскольку он представляет угрозу безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, сообщил Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии.

Срок окончания действующего срочного вида на жительство Решетникова, являющегося гражданином России, истекает 6 февраля.

"Государство приняло решение отказать в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на предупреждения, которые ему делали ранее", – пояснил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару.

Представители Министерства внутренних дел неоднократно проводили беседы с Решетниковым и объясняли ему, что следует прекратить оправдывать военные действия России и кремлевского режима в публичной деятельности.

Несмотря на вынесенные предупреждения, Решетников не изменил риторику, которая не соответствует ценностям и не подходит для правового поля Эстонии, заявили в департаменте, поэтому Решетников признан представляющим угрозу безопасности государства.

Решетников проживал в Эстонии на основании срочного вида на жительство в общей сложности четыре года. Ему выдавали вид со сроком действия на два года.

Последнее продление вида на жительство Решетникова было два года назад, незадолго до начала полномасштабной войны в Украине.

После завершения действия разрешения Решетников должен будет покинуть Эстонию.

Департамент полиции и пограничной охраны уже прислал ему решение об отказе продлить его вид на жительство.

Напомним, в июне этого года Эстония запретила въезд российскому патриарху Кириллу.

А Латвийское телевидение приняло решение прекратить запись и трансляцию новых православных богослужений из-за упоминания патриарха РПЦ Кирилла.