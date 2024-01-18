У Міноборони пояснили скасування візиту Умєрова до Франції

Міністру оборони України Рустему Умєрову довелося скасувати поїздку до Парижа через участь у ставці Верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що на відкритті Коаліції артилерії в Парижі 18 січня 2024 року від українського Міноборони представлена українська делегація на чолі з заступником міністра Іваном Гаврилюком.

"Про участь міністра оборони було заздалегідь повідомлено, що візит може бути перенесений через те, що вчора міністр оборони брав участь у ставці Верховного головнокомандувача", – пояснили у відомстві.

Нагадаємо, Рустем Умєров взяв участь у заході з відкриття Коаліції артилерії міністр дистанційно через відеозвʼязок.

У вступному слові на відкритті Коаліції артилерії Умєров зазначив, що Росія значно перевершує Україну у щоденних артилерійських атаках.

"На різних ділянках фронту та етапах бойових дій вони випускали в 5-10 разів більше артилерійських снарядів, ніж українські сили", – додав міністр.

Він наголосив, збільшення артилерійських можливостей України підвищить спільну безпеку.

До Коаліції артилерії у рамках формату "Рамштайн" загалом входить близько 20 держав. Провідну роль взяли на себе Франція і США.

Також повідомлялося, що Франція буде спроможна виготовити 78 самохідних гаубиць Caesar для української армії до початку наступного року.