У Міноборони пояснили скасування візиту Умєрова до Франції
Міністру оборони України Рустему Умєрову довелося скасувати поїздку до Парижа через участь у ставці Верховного головнокомандувача.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони України.
Зазначається, що на відкритті Коаліції артилерії в Парижі 18 січня 2024 року від українського Міноборони представлена українська делегація на чолі з заступником міністра Іваном Гаврилюком.
"Про участь міністра оборони було заздалегідь повідомлено, що візит може бути перенесений через те, що вчора міністр оборони брав участь у ставці Верховного головнокомандувача", – пояснили у відомстві.
Нагадаємо, Рустем Умєров взяв участь у заході з відкриття Коаліції артилерії міністр дистанційно через відеозвʼязок.
У вступному слові на відкритті Коаліції артилерії Умєров зазначив, що Росія значно перевершує Україну у щоденних артилерійських атаках.
"На різних ділянках фронту та етапах бойових дій вони випускали в 5-10 разів більше артилерійських снарядів, ніж українські сили", – додав міністр.
Він наголосив, збільшення артилерійських можливостей України підвищить спільну безпеку.
До Коаліції артилерії у рамках формату "Рамштайн" загалом входить близько 20 держав. Провідну роль взяли на себе Франція і США.
Також повідомлялося, що Франція буде спроможна виготовити 78 самохідних гаубиць Caesar для української армії до початку наступного року.