В Минобороны объяснили отмену визита Умерова во Францию

Министру обороны Украины Рустему Умерову пришлось отменить поездку в Париж из-за участия в ставке Верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что на открытии Коалиции артиллерии в Париже 18 января 2024 года от украинского Минобороны представлена украинская делегация во главе с заместителем министра Иваном Гаврилюком.

"Об участии министра обороны было заранее сообщено, что визит может быть перенесен из-за того, что вчера Министр обороны участвовал в ставке Верховного главнокомандующего", – объяснили в ведомстве.

Напомним, Рустем Умеров принял участие в мероприятии по открытию Коалиции артиллерии Министр дистанционно через видеосвязь.

Во вступительном слове на открытии Коалиции артиллерии Умеров отметил, что Россия значительно превосходит Украину в ежедневных артиллерийских атаках.

"На разных участках фронта и этапах боевых действий они выпускали в 5-10 раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы", – добавил министр.

Он подчеркнул, увеличение артиллерийских возможностей Украины повысит общую безопасность.

В Коалицию артиллерии в рамках формата "Рамштайн" в целом входит около 20 государств. Ведущую роль взяли на себя Франция и США.

Также сообщалось, что Франция будет способна изготовить 78 самоходных гаубиц Caesar для украинской армии до начала следующего года.