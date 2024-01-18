Прем'єрка Естонії: Союзники України мають витрачати більше за РФ, щоб виграти війну

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що союзники можуть допомогти Україні перемогти російські війська, виділивши частину свого економічного виробництва на військові потреби.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За її словами, кожен член Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") повинен щорічно направляти Києву еквівалент 0,25% свого валового внутрішнього продукту, що дозволило б зібрати щонайменше 120 мільярдів євро та переломити хід війни на користь України.

"Ніхто не хоче давати чек, коли не знає, скільки він буде коштувати. Якщо ми сконцентруємо наші зусилля зараз, то переломний момент для РФ може бути не дуже далеким. Це також залежить від втоми від війни з боку Росії, тому що вони бачать, як їхні люди повертаються в трунах", – зазначила Каллас.

За оцінками міністерства оборони Естонії, війна коштує РФ щонайменше 10,2 мільярда євро військових витрат на місяць, порівняно з 5,3 мільярда євро, які в середньому витрачають члени групи "Рамштайн".

"Їхня економіка та бюджет в поганому стані. Вони не можуть залучити зовнішній капітал, тому що китайці не дають їм кредитів. І є санкції", – вказала Каллас.

Прем'єрка Естонії попередила, що нездатність перемогти Москву на полі бою залишить РФ з більшою територією та заохотить Путіна до нових військових кампаній, які в майбутньому можуть призвести до прямого конфлікту з НАТО.

"Я думаю, що ця війна здається дуже далекою, і деякі лідери все ще можуть думати, що не потрібно витрачати ці кошти на оборону, оскільки загроза не настільки реальна. Ми, як Європа, повинні робити більше", – резюмувала Каллас.

Раніше Естонія підготувала план стратегії для країн Заходу, розрахований на три роки, щоб допомогти Україні виграти війну.

Естонія пообіцяла направляти Україні допомогу в розмірі 0,25% від ВВП протягом чотирьох років.

Загалом Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.