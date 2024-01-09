Прем'єрка Естонії пообіцяла вкладати по 0,25% ВВП в оборону України у наступні чотири роки

Естонія в наступні чотири роки продовжить надавати Україні військову допомогу в розмірі 0,25% свого внутрішнього валового продукту.

Як пише "Європейська правда", про це заявила естонська прем’єр-міністерка Кая Каллас, яку цитує ERR.

"Внесок Естонії в перемогу України становитиме 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років. Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні для перемоги в цій війні", – сказала вона.

Каллас закликала наслідувати цей приклад країни Європи, Північної Америки та інші країни.

Глава естонського уряду додала, що з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 млн євро.

"Це необхідно і для забезпечення нашої безпеки", – зазначила вона.

Крім того, у наступні роки Естонія також виділятиме 14 млн євро на рік на спільні дії з відновлення України та пов'язані з цим рішення.

Каллас зазначила, що багато людей звикли до війни, і в демократичних країнах громадська думка уповільнює ухвалення рішень.

Вона вважає, що у різних країнах необхідно вести послідовну роз'яснювальну роботу про те, чому важливо надавати підтримку Україні.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу надати цього року більшу військову підтримку Україні.

А минулого тижня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розгорнуто пояснив, чому подальша військова підтримка України відповідає європейським інтересам і чому говорити про "втому від України" на Заході неправильно.