Премьер Эстонии: Союзники Украины должны тратить больше РФ, чтобы выиграть войну

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что союзники могут помочь Украине победить российские войска, выделив часть своего экономического производства на военные нужды.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По ее словам, каждый член Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") должен ежегодно направлять Киеву эквивалент 0,25% своего валового внутреннего продукта, что позволило бы собрать не менее 120 миллиардов евро и переломить ход войны в пользу Украины.

"Никто не хочет давать чек, когда не знает, сколько он будет стоить. Если мы сконцентрируем наши усилия сейчас, то переломный момент для РФ может быть не очень далеким. Это также зависит от усталости от войны со стороны России, потому что они видят, как их люди возвращаются в гробах", – отметила Каллас.

По оценкам министерства обороны Эстонии, война стоит РФ не менее 10,2 миллиарда евро военных расходов в месяц, по сравнению с 5,3 миллиарда евро, которые в среднем тратят члены группы "Рамштайн".

"Их экономика и бюджет в плохом состоянии. Они не могут привлечь внешний капитал, потому что китайцы не дают им кредитов. И есть санкции", – указала Каллас.

Премьер Эстонии предупредила, что неспособность победить Москву на поле боя оставит РФ с большей территорией и поощрит Путина к новым военным кампаниям, которые в будущем могут привести к прямому конфликту с НАТО.

"Я думаю, что эта война кажется очень далекой, и некоторые лидеры все еще могут думать, что не нужно тратить эти средства на оборону, поскольку угроза не настолько реальна. Мы, как Европа, должны делать больше", – резюмировала Каллас.

Ранее Эстония подготовила план стратегии для стран Запада, рассчитанный на три года, чтобы помочь Украине выиграть войну.

Эстония пообещала направлять Украине помощь в размере 0,25% от ВВП в течение четырех лет.

В целом Таллинн выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года.