В Португалії та Іспанії через посуху обмежують споживання води

Тимчасовий уряд Португалії розпорядився скоротити кількість води, що використовується для зрошення сільськогосподарських угідь і в міському середовищі, включаючи готелі в залежному від туризму південному регіоні Алгарве, де сильна посуха майже спорожнила водосховища, обмеження діють і в Іспанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Міністр навколишнього середовища Португалії Дуарте Кордейру заявив пізно ввечері в середу, що сільськогосподарське зрошення в регіоні доведеться скоротити в середньому на 25% порівняно з тогорічними рівнем, але скорочення може сягнути 50% навколо певних водосховищ з меншою кількістю води.

Міські споживачі, включаючи поля для гольфу та готелі, зіткнуться зі скороченням на 15%.

"Водосховища Алгарве знаходяться на найнижчому рівні за всю історію. Якщо нічого не буде зроблено щодо поміркованого споживання, ми досягнемо кінця 2024 року без води для громадського водопостачання", – сказав він.

За його словами, водосховища на материковій частині Португалії заповнені в середньому на 73%, причому деякі з них на півночі працюють на повну потужність внаслідок сильних дощів, тоді як в Алгарве вони заповнені в середньому лише на 25%, а деякі – на 8-15%, порівняно з 45% рік тому.

Дослідження 2022 року показало, що зміна клімату вже призвела до того, що Піренейський півострів став найсухішим за останні 1200 років.

Тим часом каталонська влада цього тижня попередила, що нові надзвичайні обмеження на використання води для сільськогосподарських потреб (до 80%) будуть запроваджені, як тільки загальний рівень водосховищ у регіоні досягне 16%. Зараз водосховища заповнені лише на 16,2%.

Заповнення порожніх басейнів буде заборонено, в тому числі для туристичних об'єктів. Для відкритих басейнів клуби будуть зобов'язані закрити всі свої душові. Пляжні душові також будуть закриті.

Порушники обмежень будуть оштрафовані на суму до 3 000 євро в районі Барселони.

У південному регіоні Андалусії посадовці в четвер заявили, що у великих містах, таких як Севілья, Кордова або Малага, обмеження на воду будуть запроваджені до літа, якщо до цього часу не буде істотних дощів. У деяких містах тиск води вже знижується вночі.

Нагадаємо, за попередній, 2023 рік Португалія отримала рекордну кількість електроенергії з екологічно чистих джерел, на які припав 61% усього енергоспоживання.

Раніше повідомлялося, що клімат в Європі потеплішав на 2,3 градуса у 2022 році порівняно з доіндустріальною епохою (1850-1900 рр.), що вдвічі перевищує середньосвітовий показник з 1980-х років.