В Португалии и Испании из-за засухи ограничивают потребление воды

Временное правительство Португалии распорядилось сократить количество воды, используемой для орошения сельскохозяйственных угодий и в городской среде, включая отели в зависимом от туризма южном регионе Алгарве, где сильная засуха почти опустошила водохранилища, ограничения действуют и в Испании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Министр окружающей среды Португалии Дуарте Кордейру заявил поздно вечером в среду, что сельскохозяйственное орошение в регионе придется сократить в среднем на 25% по сравнению с прошлогодним уровнем, но сокращение может достичь 50% вокруг определенных водохранилищ с меньшим количеством воды.

Городские потребители, включая поля для гольфа и гостиницы, столкнутся с сокращением на 15%.

"Водохранилища Алгарве находятся на самом низком уровне за всю историю. Если ничего не будет сделано по умеренному потреблению, мы достигнем конца 2024 года без воды для общественного водоснабжения", – сказал он.

По его словам, водохранилища на материковой части Португалии заполнены в среднем на 73%, причем некоторые из них на севере работают на полную мощность в результате сильных дождей, тогда как в Алгарве они заполнены в среднем лишь на 25%, а некоторые – на 8-15%, по сравнению с 45% год назад.

Исследование 2022 года показало, что изменение климата уже привело к тому, что Пиренейский полуостров стал самым сухим за последние 1200 лет.

Между тем каталонские власти на этой неделе предупредили, что новые чрезвычайные ограничения на использование воды для сельскохозяйственных нужд (до 80%) будут введены, как только общий уровень водохранилищ в регионе достигнет 16%. Сейчас водохранилища заполнены лишь на 16,2%.

Заполнение пустых бассейнов будет запрещено, в том числе для туристических объектов. Для открытых бассейнов клубы будут обязаны закрыть все свои душевые. Пляжные душевые также будут закрыты.

Нарушители ограничений будут оштрафованы на сумму до 3 000 евро в районе Барселоны.

В южном регионе Андалусии чиновники в четверг заявили, что в крупных городах, таких как Севилья, Кордова или Малага, ограничения на воду будут введены до лета, если к этому времени не будет существенных дождей. В некоторых городах давление воды уже снижается ночью.

Напомним, за предыдущий, 2023 год Португалия получила рекордное количество электроэнергии из экологически чистых источников, на которые пришелся 61% всего энергопотребления.

Ранее сообщалось, что климат в Европе потеплел на 2,3 градуса в 2022 году по сравнению с доиндустриальной эпохой (1850-1900 гг.), что вдвое превышает среднемировой показатель с 1980-х годов.