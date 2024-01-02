Португалія у 2023 році виробила рекордний обсяг "зеленої" електроенергії

За попередній, 2023 рік Португалія отримала рекордну кількість електроенергії з екологічно чистих джерел, на які припав 61% усього енергоспоживання.

Про це у вівторок, 2 січня, повідомив національний оператор електромереж Португалії REN, передає "Європейська правда".

Найбільшу частку серед відновлюваних джерел енергії в Португалії посідає вітер – вітрові електростанції виробили 25% спожитої у 2023 році електрики. 23% припало на гідроенергетику, 7% – на сонячну енергію і ще 6% – на біомасу.

При цьому виробництво електроенергії з водних джерел у Португалії минулоріч зросло найбільшими темпами – на 70%, через відновлення після посух 2022 року. Сонячна електроенергія зросла на 43% завдяки збільшенню інвестицій у сонячні панелі.

Загалом у 2023 році попит на електроенергію в Португалії досяг найвищого рівня з 2018-го. Окрім відновлюваних джерел, 19% споживання припадало на невідновлювану енергетику, а ще 20% – на імпорт, насамперед із сусідньої Іспанії.

Нагадаємо, що у 2020 році в Німеччині частка "зеленої" енергії серед спожитої за півріччя вперше перевищила 50%. Але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина збільшила залежність від вугілля, й станом на грудень 2022-го третина енергетики країни вироблялась із вугілля.

Читайте також: Відновлення на чистій енергії: як має змінитися енергосистема України.