В уряді кажуть, що Україна розпочала переговори про підтримку партнерами повернення біженців

Український уряд розпочав переговори з партнерами з питання допомоги біженцям під час повернення в Україну.

Про це повідомив заступник міністра економіки – торговий представник країни Тарас Качка на панельній дискусії в Українському домі в Давосі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".



"Я думаю, що добре насправді те, що наші партнери допомагають українцям інтегруватися в суспільство, де вони живуть, але водночас вони не маніпулюють, що вони не хочуть, щоб вони повернулися в Україну, і ми бачимо бажання мати певну таку спільну політику в цій галузі", – сказав Качка



За його словами, український уряд і німецький уряд могли б допомогти людині повернутися в Україну з Німеччини: українська сторона може надати їй підтримку щодо інфраструктури, квартири та робочих місць, а німецька – переспрямувати частину соцдопомоги українським біженцям на допомогу в поверненні в Україну.



"Зараз лише розпочалися переговори з партнерами на цю тему. Це буде не цього року і не наступного, але пізніше буде", – зазначив Качка.



Водночас він визнав, що це буде питання конкуренції, оскільки на відміну від часів вступу Польщі до ЄС країни – члени Євросоюзу на сьогодні зацікавлені в залученні такої робочої сили, як українці, які не створюють міграційних проблем.



"Звісно, тут ми виходимо знову на питання привабливої економічної політики, залучення інвестицій", – додав торговий представник України.



Він висловив сподівання, що Україні вдасться виробити таку спільну політику з країнами ЄС щодо сприяння повернення українців додому.



Згідно з даними ООН, за кордоном через війну перебувають близько 6 млн українських біженців. Мінекономіки очікує цього року повернення до 1,5 млн із них, однак деякі експерти вважають таку оцінку надмірно оптимістичною.

Нагадаємо, ірландський прем’єр-міністр Лео Варадкар заявив, що "не може уявити" повернення українських біженців, які перебувають в Ірландії, на батьківщину до завершення повномасштабної війни з Росією.

Також болгарський уряд вирішив продовжити програму гуманітарної допомоги біженцям з України до 30 квітня 2024 року.