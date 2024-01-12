Прем’єр Ірландії обіцяє не повертати біженців з України додому, поки триває війна

Ірландський прем’єр-міністр Лео Варадкар заявив, що "не може уявити" повернення українських біженців, які перебувають в Ірландії, на батьківщину до завершення повномасштабної війни з Росією.

Про це він сказав журналістам 11 січня під час візиту до частково визнаного Косова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

За словами Варадкара, Європейському Союзу потрібно буде домовитись про статус прибулих із України після березня 2025 року, коли спливе термін дії директиви про тимчасовий захист.

"Я не можу уявити собі повернення когось (із українських біженців. – Ред.). в Україну, доки там не буде безпечно, і кожен може переконатись, що там не безпечно... Я не можу уявити, що ми зможемо це зробити, поки війна не закінчиться", – сказав він.

На думку прем’єра Ірландії, всі країни ЄС повинні продовжувати надавати людям з України притулок у себе.

"Є частини країни (України. – Ред.), де війна триває щодня, є частини, які періодично зазнають ракетних обстрілів, але я не думаю, що можна сказати, що є якась частина України, яка є достатньо безпечною для того, щоб туди повернутися", – вважає він.

За офіційними даними, до Ірландії з початку повномасштабного вторгнення в’їхали понад 100 тисяч українців. Із них близько 20 тисяч або повернулися в Україну самостійно, або виїхали в інші країни.

Ще восени 2022 року уряд Ірландії повідомляв, що в країні не вистачає місць для розселення українських біженців.

На цьому тлі в грудні ірландський уряд оголосив про скасування спеціального статусу, наданого українським біженцям, а тим, хто проживає в державних установах, будуть скорочені виплати з 220 до 38,80 євро на тиждень.