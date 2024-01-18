В правительстве говорят, что Украина начала переговоры о поддержке партнерами возвращения беженцев

Украинское правительство начало переговоры с партнерами в вопросе помощи беженцам при возвращении в Украину.

Об этом сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель страны Тарас Качка на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что хорошо на самом деле то, что наши партнеры помогают украинцам интегрироваться в общество, где они живут, но в то же время они не манипулируют, что они не хотят, чтобы они вернулись в Украину, и мы видим желание иметь определенную общую политику в этой области", – сказал Качка.

По его словам, украинское правительство и немецкое правительство могли бы помочь человеку вернуться в Украину из Германии: украинская сторона может оказать ему поддержку в отношении инфраструктуры, квартиры и рабочих мест, а немецкая – перенаправить часть соцпомощи украинским беженцам на помощь в возвращении в Украину.

"Сейчас только начались переговоры с партнерами на эту тему. Это будет не в этом году и не в следующем, но позже будет", – отметил Качка.

В то же время он признал, что это будет вопрос конкуренции, поскольку, в отличие от времен вступления Польши в ЕС, страны-члены Евросоюза сегодня заинтересованы в привлечении такой рабочей силы, как украинцы, которые не создают миграционных проблем.

"Конечно, здесь мы выходим снова на вопрос привлекательной экономической политики, привлечения инвестиций", – добавил торговый представитель Украины.

Он выразил надежду, что Украине удастся выработать такую общую политику со странами ЕС по содействию возвращению украинцев домой.

Согласно данным ООН, за рубежом из-за войны находятся около 6 млн украинских беженцев. Минэкономики ожидает в этом году возвращения до 1,5 млн из них, однако некоторые эксперты считают такую оценку чрезмерно оптимистичной.

Напомним, ирландский премьер-министр Лео Варадкар заявил, что "не может представить" возвращение украинских беженцев, находящихся в Ирландии, на родину до завершения полномасштабной войны с Россией.

Также болгарское правительство решило продлить программу гуманитарной помощи беженцам из Украины до 30 апреля 2024 года.