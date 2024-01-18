Італія схвалила збільшення штрафів для "еко-вандалів", які псують твори мистецтва

Парламент Італії в четвер остаточно схвалив закон, що запроваджує жорсткіші покарання для тих, хто завдає шкоди пам'яткам і культурним об'єктам, після низки кліматичних протестів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

В останні місяці екологічні активісти в Італії закидали фарбою або іншим чином псували пам'ятники, будівлі та витвори мистецтва, в тому числі фонтан Треві в Римі, Палаццо Веккьо у Флоренції та оперний театр Ла Скала в Мілані.

Законопроєкт, ухвалений нижньою палатою парламенту 138 голосами проти 92, передбачає штрафи до 40 тисяч євро для тих, хто псує пам'ятники, і збільшується до 60 тисяч євро, якщо руйнується культурна спадщина.

Нинішні штрафи становлять від 1 500 до 15 тисяч євро.

Закон також передбачає, що Міністерство культури може використовувати кошти, отримані від штрафів, для очищення та ремонту пошкоджених пам'яток.

"Сьогодні прекрасний день для італійської культури і, зокрема, для мистецької та архітектурної спадщини нації", – сказав міністр культури Дженнаро Санджуліано, головний прихильник реформи.

Закон, який отримав назву "закон про еко-вандалів", є останнім прикладом жорсткого підходу правого уряду прем'єр-міністра Джорджії Мелоні до правопорядку, який доповнює заходи проти неповнолітніх правопорушників, нелегальних мігрантів та організаторів рейв-вечірок.

Кліматичні активісти, які закликають уряди припинити використання викопного палива і боротися з глобальним потеплінням, влаштували подібні акції протесту по всій Європі, націлившись на Бранденбурзькі ворота в Берліні, а також на картини в Лондоні та Відні.