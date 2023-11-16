Кліматичні активісти знову обмазали фарбою Бранденбурзькі ворота в Берліні

Активісти угруповання "Останнє покоління" (Letzte Generation) в четвер удруге за останні два місяці облили фарбою Бранденбурзькі ворота в Берліні, аби, як стверджують, привернути увагу до проблем зміни клімату.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Berliner Zeitung.

На своїх сторінках у соцмережах "Останнє покоління" виклало відео обмазування Бранденбурзьких воріт помаранчевою фарбою й наголосило, що продовжуватиме так робити, "поки Німеччина продовжує спалювати нафту, газ і вугілля".

🦺🎨 Das Brandenburger Tor bleibt orange!



Wir sind mit Farbe zurück am Brandenburger Tor. Solange Deutschland Öl, Gas und Kohle verbrennt, werden wir wiederkommen.



Es ist ein Mahnmal für die unzähligen Menschen, die unser Zögern mit dem Leben bezahlt haben und bezahlen werden. pic.twitter.com/8TCTFefKyz November 16, 2023

За даними Berliner Zeitung, після публікації відео поліція заарештувала двох жінок у віці 21 і 23 років, причетних до вимазування фарбою пам’ятки. Саму фарбу майже одразу змили працівники, які ліквідовують наслідки попередньої акції "Останнього покоління".

Кліматичні активісти у вересні обмазували східну сторону Бранденбурзьких воріт помаранчевою фарбою.

Роботи з очищення, вартість яких оцінюють у 113 тисяч євро, ускладнюються тим, що речовина глибоко в'їлася в пісковик пам'ятки архітектури.

Акції, які проводять учасники руху "Останнє покоління" , щоб привернути увагу до проблеми захисту клімату, набули широкого розголосу через радикальні методи.

Вони обливали томатним супом та фарбами шедеври живопису у відомих світових музеях і галереях,приклеювали себе до проїжджої частини на автострадах та на злітних смугах аеропортів, паралізуючи рух транспорту й порушуючи графік польоту літаків.

Деякі з активістів були засуджені до грошових штрафів та ув'язнення.