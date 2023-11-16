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Кліматичні активісти знову обмазали фарбою Бранденбурзькі ворота в Берліні

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Четвер, 16 листопада 2023, 19:28

Активісти угруповання "Останнє покоління" (Letzte Generation) в четвер удруге за останні два місяці облили фарбою Бранденбурзькі ворота в Берліні, аби, як стверджують, привернути увагу до проблем зміни клімату.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Berliner Zeitung.

На своїх сторінках у соцмережах "Останнє покоління" виклало відео обмазування Бранденбурзьких воріт помаранчевою фарбою й наголосило, що продовжуватиме так робити, "поки Німеччина продовжує спалювати нафту, газ і вугілля".

За даними Berliner Zeitung, після публікації відео поліція заарештувала двох жінок у віці 21 і 23 років, причетних до вимазування фарбою пам’ятки. Саму фарбу майже одразу змили працівники, які ліквідовують наслідки попередньої акції "Останнього покоління".

Кліматичні активісти у вересні обмазували східну сторону Бранденбурзьких воріт помаранчевою фарбою.

У Берліні поліціянт вимазав кліматичних активістів їхньою ж фарбою

Роботи з очищення, вартість яких оцінюють у 113 тисяч євро, ускладнюються тим, що речовина глибоко в'їлася в пісковик пам'ятки архітектури.

Акції, які проводять учасники руху "Останнє покоління" , щоб привернути увагу до проблеми захисту клімату, набули широкого розголосу через радикальні методи.

Вони обливали томатним супом та фарбами шедеври живопису у відомих світових музеях і галереях,приклеювали себе до проїжджої частини на автострадах та на злітних смугах аеропортів, паралізуючи рух транспорту й порушуючи графік польоту літаків.

Деякі з активістів були засуджені до грошових штрафів та ув'язнення.

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Німеччина