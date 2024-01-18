Италия одобрила увеличение штрафов для "эко-вандалов", которые портят произведения искусства

Парламент Италии в четверг окончательно одобрил закон, вводящий более жесткие наказания для тех, кто наносит вред памятникам и культурным объектам, после ряда климатических протестов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В последние месяцы экологические активисты в Италии забросали краской или иным образом портили памятники, здания и произведения искусства, в том числе фонтан Треви в Риме, Палаццо Веккьо во Флоренции и оперный театр Ла Скала в Милане.

Законопроект, принятый нижней палатой парламента 138 голосами против 92, предусматривает штрафы до 40 тысяч евро для тех, кто портит памятники, и увеличивается до 60 тысяч евро, если разрушается культурное наследие.

Нынешние штрафы составляют от 1 500 до 15 тысяч евро.

Закон также предусматривает, что Министерство культуры может использовать средства, полученные от штрафов, для очистки и ремонта поврежденных памятников.

"Сегодня прекрасный день для итальянской культуры и, в частности, для художественного и архитектурного наследия нации", – сказал министр культуры Дженнаро Санджулиано, главный сторонник реформы.

Закон, получивший название "закон об эко-вандалах", является последним примером жесткого подхода правого правительства премьер-министра Джорджии Мелони к правопорядку, который дополняет меры против несовершеннолетних правонарушителей, нелегальных мигрантов и организаторов рейв-вечеринок.

Климатические активисты, призывающие правительства прекратить использование ископаемого топлива и бороться с глобальным потеплением, устроили подобные акции протеста по всей Европе, нацелившись на Бранденбургские ворота в Берлине, а также на картины в Лондоне и Вене.