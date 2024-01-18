Угорщина обмежить візи для тимчасових працівників з-за меж ЄС

Угорщина обмежить кількість віз, що видаються тимчасовим працівникам з-за меж Європейського Союзу, а також заборонить їм займатися певними професіями, щоб захистити місцеві робочі місця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана видаватиме максимум 65 000 віз для тимчасових працівників з країн, що не входять до ЄС, йдеться в заяві Міністерства економіки Угорщини. У минулому році було видано 39 000 віз для тимчасових працівників, що нижче максимуму, встановленого попереднім указом.

Зіткнувшись із щільним календарем виборів, Орбан перебуває під тиском необхідності відновити економічне зростання після спаду, спричиненого інфляцією у 2023 році. Його жорстка позиція щодо імміграції допомогла лідеру націоналістичної партії "Фідес" здобути підтримку на попередніх виборах.

Уряд Орбана також склав список з близько 300 робочих місць, на які не будуть допускатися працівники з-поза меж ЄС, зокрема, працівники виноградників і садів, фотографи, помічники юриста, покрівельники і механіки ліфтів.

"Уряд захищатиме угорські сім'ї та робочі місця, а це означає, що за законом наймати іноземних робітників можна лише тоді, коли немає угорських працівників для заповнення вакансій", – йдеться в заяві.

У вересні-листопаді тримісячний рівень безробіття в Угорщині становив 4,3%.

Нагадаємо, Європарламент засудив навмисні, безперервні та систематичні зусилля угорського уряду, спрямовані на підрив основоположних цінностей ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що близько 20 мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини залишатимуться замороженими, доки Будапешт не виконає всіх необхідних умов.