Венгрия ограничит визы для временных работников из-за пределов ЕС

Венгрия ограничит количество виз, выдаваемых временным работникам из-за пределов Европейского Союза, а также запретит им заниматься определенными профессиями, чтобы защитить местные рабочие места.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана будет выдавать максимум 65 000 виз для временных работников из стран, не входящих в ЕС, говорится в заявлении Министерства экономики Венгрии. В прошлом году было выдано 39 000 виз для временных работников, что ниже максимума, установленного предыдущим указом.

Столкнувшись с плотным календарем выборов, Орбан находится под давлением необходимости восстановить экономический рост после спада, вызванного инфляцией в 2023 году. Его жесткая позиция по иммиграции помогла лидеру националистической партии "Фидес" получить поддержку на предыдущих выборах.

Правительство Орбана также составило список из около 300 рабочих мест, на которые не будут допускаться работники из-за пределов ЕС, в частности, работники виноградников и садов, фотографы, помощники юриста, кровельщики и механики лифтов.

"Правительство будет защищать венгерские семьи и рабочие места, а это означает, что по закону нанимать иностранных рабочих можно только тогда, когда нет венгерских работников для заполнения вакансий", – говорится в заявлении.

В сентябре-ноябре трехмесячный уровень безработицы в Венгрии составил 4,3%.

Напомним, Европарламент осудил преднамеренные, непрерывные и систематические усилия венгерского правительства, направленные на подрыв основополагающих ценностей ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что около 20 миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии будут оставаться замороженными, пока Будапешт не выполнит всех необходимых условий.