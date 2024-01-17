Глава Єврокомісії: Угорщина не отримає 20 млрд євро, поки не виконає умови

Близько 20 мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини залишатимуться замороженими, доки Будапешт не виконає всіх необхідних умов.

Про це у середу під час виступу у Європарламенті заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що у травні минулого року Угорщина прийняла новий закон про реформу правосуддя, який враховує низку рекомендацій Єврокомісії. Цей закон, за її словами, посилює незалежність судової влади та обмежує можливість політичного втручання в судову систему.

Його ухвалення було необхідним для того, щоб Угорщина, за словами глави ЄК, виконала умови для отримання коштів із фонду згуртованості.

Водночас близько 20 мільярдів євро залишаються замороженими для Будапешта, наголосила фон дер Ляєн.

"Вони призупинені з причин, які включають занепокоєння щодо прав ЛГБТІК, академічної свободи та права на притулок. Деякі з них заблоковані в рамках механізму обумовленості. І вони залишатимуться заблокованими доти, доки Угорщина не виконає всіх необхідних умов", – сказала президентка Єврокомісії.

Тим часом у Європарламенті узгодили текст резолюції щодо Угорщини, який пропонує закликати до позбавлення її права голосу в Раді ЄС та до розслідування розмороження Єврокомісією 10 мільярдів євро для Будапешта у грудні.

Більшість законодавців ЄС заявляли, що рішення Єврокомісії виділити кошти Будапешту не ґрунтувалося на об’єктивних покращеннях судової системи Угорщини та верховенства права, як стверджує виконавча влада ЄС.

Вважалось, що це була поступка з боку Брюсселя перед самітом ЄС, на якому ухвалили історичне рішення про початок переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Раніше депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа запропонував застосувати проти Угорщини процедуру відповідно до частини 2 статті 7 Договору про ЄС. Вона передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.