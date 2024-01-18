РФ викликала посла Франції через свою ж вигадку про "вбитих найманців"

Посла Франції в Москві П'єра Леві викликали до МЗС Росії.

Про це повідомила представник російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"У зв'язку зі знищенням збройними силами Росії пункту тимчасової дислокації іноземних бойовиків у Харкові, серед яких було кілька десятків французів, у МЗС викликано посла Франції", – повідомила вона.

Військове відомство РФ напередодні відрапортувало про "високоточний" удар по Харкову 16 січня, в результаті якого "уразило пункт тимчасової дислокації іноземних бойовиків, основу якого становили французькі найманці".

У французькому МЗС на це відповіли, що Франція "не має "найманців" ані в Україні, ані деінде, на відміну від декого".

"Це просто чергова груба російська маніпуляція. Ми не повинні надавати їй більшого значення, ніж попереднім або тим, які обов'язково будуть", – додали у французькому зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, що "високоточний удар" Росії по Харкову 16 січня призвів до пошкодження цивільної житлової інфраструктури та поранення 17 цивільних.