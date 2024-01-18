Париж спростував вигадку Росії про "вбитих французьких найманців" в Україні

Міністерство закордонних справ Франції 18 січня відреагувало на пропагандистську браваду російського Міністерства оборони про "знищених французьких найманців" під час ударів по Харкову раніше цього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Відомство РФ напередодні відрапортувало про "високоточний" удар по Харкову 16 січня, в результаті якого "уразило пункт тимчасової дислокації іноземних бойовиків, основу якого становили французькі найманці".

У французькому МЗС на це відповіли, що Франція "не має "найманців" ані в Україні, ані деінде, на відміну від декого".

"Це просто чергова груба російська маніпуляція. Ми не повинні надавати їй більшого значення, ніж попереднім або тим, які обов'язково будуть", – додали у французькому зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, що "високоточний удар" Росії по Харкову 16 січня призвів до пошкодження цивільної житлової інфраструктури та поранення 17 цивільних.

Минулого місяія нагадування МЗС Франції про те, що Росія – держава-агресор, у контексті вибухів у Бєлгороді викликало істерику в колишнього президента Росії, а нині заступника секретаря російської Ради безпеки Дмитрія Медведєва.