РФ вызвала посла Франции из-за своей же выдумки об "убитых наемниках"

Посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в МИД России.

Об этом сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"В связи с уничтожением вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции", – сообщила она.

Военное ведомство РФ накануне отрапортовало о "высокоточном" ударе по Харькову 16 января, в результате которого "поразило пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которого составляли французские наемники".

Во французском МИД на это ответили, что Франция "не имеет "наемников" ни в Украине, ни где-либо еще, в отличие от некоторых".

"Это просто очередная грубая российская манипуляция. Мы не должны придавать ей большего значения, чем предыдущим или тем, которые обязательно будут", – добавили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что "высокоточный удар" России по Харькову 16 января привел к повреждению гражданской жилой инфраструктуры и ранению 17 гражданских.