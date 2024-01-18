Байден про зустріч із лідерами Конгресу: Минула добре, більшість – за допомогу Україні

Президент США Джо Байден після зустрічі з лідерами Конгресу напередодні заявив, що більшість американських законодавців підтримує подальшу допомогу Україні, але її затримує "невелика меншість".

Про це Байден сказав журналістам у Вашингтоні 18 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Коментуючи вчорашню зустріч із лідерами Конгресу, на якій обговорювалася Україна та його доповнення до закону про національну безпеку, Байден сказав, що вона "минула добре".

"Я думаю, що переважна більшість членів Конгресу підтримують допомогу Україні. Питання в тому, чи буде невелика меншість далі затримувати її, що буде катастрофою", – додав президент США.

Як повідомлялось, Джо Байден у середу провів зустріч з лідерами Конгресу США та очільниками профільних комітетів, на якій закликав швидше розблокувати фінансування на подальшу допомогу для України.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл каже, що очікує розгляду двопартійної угоди у Сенаті щодо безпеки південного кордону і фінансування для України наступного тижня, а лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що "вперше оптимістичний" з приводу домовленості.

Нагадаємо, у проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума – на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.