Кулеба: Україна хоче організувати розмову Зеленського і Сі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна прагне організувати телефонну розмову Володимира Зеленського й лідера Китаю Сі Цзіньпіна на тлі підготовки до саміту для просування своєї "формули миру".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба сказав в інтерв’ю Bloomberg.

Як пояснив голова української дипломатії, Київ наполягає на необхідності прямого контакту між Зеленським і Сі, бо "є речі, про які вони можуть поговорити". Він додав, що "формула миру" – це "спосіб відновлення тривалого справедливого миру в Україні".

Кулеба не уточнив, як саме організовується дзвінок лідерів України та Китаю.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Зеленський і Сі говорили лише один раз – у квітні 2023 року, після поїздки останнього в Москву. Після цього Пекін відрядив свою "мирну місію" в європейські держави, про результати якої не повідомлялось.

Україна останнім часом активніше сигналізувала бажання залучити Китай до підтримки "формули миру". Водночас китайський представник був відсутній на останній зустрічі щодо неї на рівні радників з національної безпеки у Давосі.

Зустрічі між Зеленським і китайським прем’єром Лі Кецяном, який приїхав на Всесвітній економічний форум, також не відбулось. Голова держави пізніше пояснив, що не домовлявся про контакт із протокольних міркувань.

Голова МЗС Швейцарії Іньяціо Кассіс раніше заявив, що Китай має бути залучений до зусиль, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією.