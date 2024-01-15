Китай прокоментував свою відсутність на зустрічі щодо "формули миру"

У Міністерстві закордонних справ Китаю виступили з коментарем після того, як представник Пекіна був відсутній на зустрічі радників з нацбезпеки в Давосі щодо української "формули миру".

Заяву речниці МЗС Китаю Мао Нін наводить "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи відсутність китайського представника на зустрічі, речниця сказала, що "Китай підтримує зв’язок зі сторонами конфлікту та продовжуватиме працювати з міжнародним співтовариством і відігравати конструктивну роль у пошуку шляхів політичного врегулювання кризи".

За її словами, позиція Китаю щодо "кризи в Україні" послідовна і чітка від самого початку, її суть полягає в пошуку рішення шляхом переговорів.

"Ми вітаємо та підтримуємо всі зусилля, які допоможуть відновленню миру (в Україні. – Ред.)", – додала речниця.

На запитання про те, чи можлива зустріч прем’єр-міністра Китаю Лі Цяна з президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, Мао відповіла, що інформації про це не має.

14 січня у Давосі відбулася зустріч на рівні радників щодо української "формули миру".

Китай не був представлений - попри те, що був запрошений.

З чотирьох зустрічей щодо "формули миру" представник Китаю брав участь в одній – яка пройшла торік на початку серпня в Джидді.

Про важливість участі Китаю читайте у статті: Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни