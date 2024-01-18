Кулеба: Украина хочет организовать разговор Зеленского и Си

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится организовать телефонный разговор Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина на фоне подготовки к саммиту для продвижения своей "формулы мира".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба сказал в интервью Bloomberg.

Как пояснил глава украинской дипломатии, Киев настаивает на необходимости прямого контакта между Зеленским и Си, потому что "есть вещи, о которых они могут поговорить". Он добавил, что "формула мира" – это "способ восстановления продолжительного справедливого мира в Украине".

Кулеба не уточнил, как организуется звонок лидеров Украины и Китая.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский и Си говорили только раз – в апреле 2023 года, после поездки последнего в Москву. После этого Пекин отправил свою "мирную миссию" в европейские государства, результаты которой не сообщалось.

Украина в последнее время активнее сигнализировала о желании привлечь Китай к поддержке "формулы мира". В то же время китайский представитель отсутствовал на последней встрече с ней на уровне советников по национальной безопасности в Давосе.

Встречи между Зеленским и китайским премьером Ли Кецяном, приехавшим на Всемирный экономический форум, также не состоялись. Глава государства позже пояснил, что не договаривался о контакте по протокольным соображениям.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис ранее заявил, что Китай должен быть вовлечен в усилия, направленные на прекращение войны между Украиной и Россией.