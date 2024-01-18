Молдова вимагає пояснень через несанкціоновані навчання "миротворців" РФ у Придністров’ї

Делегація Молдови на засіданні Об’єднаної контрольної комісії 18 січня зажадала розгляду у зв'язку з проведенням російськими військовими навчань 22 грудня поблизу адміністративного кордону між правим і лівим берегами Дністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Молдовська сторона нагадала, що російські військові провели навчання на постах спільних "миротворчих" сил із застосуванням бойової зброї, техніки та спорядження, деякі види якої навіть не були заявлені як спорядження військового контингенту.

Члени молдовської делегації в ОКК підписали заяву, де висловили незгоду з порушенням основних договорів комісії. Там нагадали, що імітаційні стрільби "викликають у мирних громадян тривогу через жахливі звуки стрілянини і можливе небажане загострення обстановки".

До того ж, за навчаннями спостерігали військові комеданти, "присутність яких без рішення Об'єднаного військового командування грубо порушує положення про комендатуру у районах із підвищеним безпековим режимом".

Натомість у грудні 2023-го і січні 2024-го через незаконно встановлені пости придністровських структур не одразу пропустили моніторингові групи місії ОБСЄ – попри те, що вона заздалегідь повідомляє про пересування своїх представників.

"У зв'язку з цим молдовська делегація попросила провести розслідування цих порушень та розробити нові правила проведення навчань, щоб унеможливити подібні неправомірні дії одного з військових контингентів Спільних сил підтримки миру", – наголосили в Кишиневі.

Об’єднаної контрольної комісії – спільна військова командна структура з Молдови, Придністров’я та Росії, яка діє в демілітаризованій зоні на кордоні між Молдовою та Україною.

Військовий контингент РФ у Придністров’ї має офіційну назву Оперативна група російських військ (ОГРВ). ОГРВ створена із залишків колишньої 14-ї російської армії, що була розміщена тут на початку 1990-х та брала активну участь у Придністровському конфлікті.

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