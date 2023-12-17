Молдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я

У Молдові організували військові навчання неподалік від межі окупованого росіянами Придністров’я та лише за 22 кілометри від українського кордону.

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook інформує Міністерство оборони країни.

Як йдеться в повідомленні відомства, з 17 по 22 грудня військові 22-го миротворчого батальйону проходитимуть підготовку в Навчальному центрі Бульбоака.

"У зв'язку з цим, у зазначений період буде організовано рух військової техніки національними дорогами", – зазначають у Міноборони.

Навчання військових проводитиметься відповідно до Плану підготовки національної армії на 2023 рік, вказує відомство.

Раніше парламент Молдови у п’ятницю проголосував за проєкт постанови про затвердження Стратегії національної безпеки Молдови – першої з 2011 року.

У 2023 році оборонні витрати Молдови, як повідомлялось, зросли на майже 70%, причому кошти були спрямовані на купівлю системи протиповітряної оборони.

Цього тижня Євросоюз передав для Національної армії Молдови медичне та захисне обладнання, міношукачі, всюдиходи, безпілотники та генератори.