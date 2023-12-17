Укр Рус Eng

Молдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я

Фото
Неділя, 17 грудня 2023, 08:45

У Молдові організували військові навчання неподалік від межі окупованого росіянами Придністров’я та лише за 22 кілометри від українського кордону.

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook інформує Міністерство оборони країни.

Як йдеться в повідомленні відомства, з 17 по 22 грудня військові 22-го миротворчого батальйону проходитимуть підготовку в Навчальному центрі Бульбоака.

"У зв'язку з цим, у зазначений період буде організовано рух військової техніки національними дорогами", – зазначають у Міноборони.

Навчання військових проводитиметься відповідно до Плану підготовки національної армії на 2023 рік, вказує відомство.

Раніше парламент Молдови у п’ятницю проголосував за проєкт постанови про затвердження Стратегії національної безпеки Молдови – першої з 2011 року.

У 2023 році оборонні витрати Молдови, як повідомлялось, зросли на майже 70%, причому кошти були спрямовані на купівлю системи протиповітряної оборони.

Цього тижня Євросоюз передав для Національної армії Молдови медичне та захисне обладнання, міношукачі, всюдиходи, безпілотники та генератори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова