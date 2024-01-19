ЗМІ: Прихильники прем'єра Нідерландів хочуть його призначення генсеком НАТО до літа

Країни, які підтримують кандидатуру виконувача обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, непублічно працюють над тим, щоб уже влітку він став новим генсеком НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінфомовані щодо цього питання джерела.

За їхніми даними, 56-річний Рютте є фаворитом на посаду та користується підтримкою багатьох країн-членів Альянсу, частково тому, що його розглядають як кандидата, який зможе впоратися з можливим поверненням Дональда Трампа в крісло президента США.

Втім, зазначають співрозмовники видання, попри широку підтримку з боку великих членів НАТО, зокрема Франції та Німеччини, посли країн Альянсу ще не затвердили кандидатуру нідерландського прем'єра.

За інформацією джерел, деякі країни зі східного флангу НАТО тягнуть час на тлі прагнення до більшого представництва їхнього регіону на керівних посадах в організації.

Хоча прем'єрка Естонії Кая Каллас та міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш висловили зацікавленість у цій посаді минулого року, Таллінн та Рига офіційно не висунули їхні кандидатури.

Члени НАТО все ще прагнуть завершити цей процес навесні, щоб уникнути того, що після виборів в Євросоюзі ця посада не стане предметом торгів за найвищі посади, йдеться в публікації.

За інформацією джерел, ці терміни можуть бути продовжені, але більшість членів Альянсу очікують, що рішення буде узгоджене до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Рютте відмовився коментувати, чи залишається він у списку претендентів на посаду генсека НАТО.

Раніше виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів зізнався, що шкодує про публічне оголошення своїх намірів поборотись за посаду генерального секретаря НАТО

За даними ЗМІ, Марк Рютте є впевненим фаворитом на посаду наступного генерального секретаря Північноатлантичного альянсу попри перемогу ультраправої Партії свободи на парламентських виборах.

Детально про це – у статті "ЄвроПравди" Все про "конкурс" в Альянсі та його ймовірного переможця.