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Голова уряду Нідерландів шкодує, що публічно заявив про амбіції стати генсеком НАТО

Понеділок, 11 грудня 2023, 19:12

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Марк Рютте в понеділок зізнався, що шкодує про публічне оголошення своїх намірів поборотись за посаду генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу.

Слова Рютте під час виступу в Берліні цитує Politico, повідомляє "Європейська правда".

Голова нідерландського уряду пояснив, що після перебування на цій посаді 13 років "усе ще помиляється".

"Помилкою було те, що я говорив про можливу зміну посади на генерального секретаря (НАТО. – Ред.), і я абсолютно не впевнений, що це станеться. Я не збираюся відмовлятися від своїх слів, бо я вочевидь сказав те, що мав на думці, але я не повинен був цього говорити", – вважає він.

За словами Рютте, ще на початку року в нього не було й думки поборотись за найвищу посаду в Альянсі, але після оголошення відставки й дочасних виборів у Нідерландах наприкінці листопада ситуація змінилась.

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Він визнав, що Нідерланди за його прем’єрства тривалий час не відповідали вимогам НАТО щодо оборонних витрат, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ситуація змінилась.

На питання, що Рютте робитиме в разі, якщо не зможе стати генсеком Альянсу, він відповів: "Я все ще викладаю дві години на тиждень як хобі... І якщо з НАТО не вийде, що все ще можливо, то, певно, я візьмуся за щось подібне (до викладання. – Ред.)".

За даними ЗМІ, Марк Рютте є впевненим фаворитом на посаду наступного генерального секретаря Північноатлантичного альянсу попри перемогу ультраправої Партії свободи на парламентських виборах.

Крім Рютте, зацікавленість у посаді генсека НАТО висловлювали міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Детально про це – у статті "ЄвроПравди" Все про "конкурс" в Альянсі та його ймовірного переможця.

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