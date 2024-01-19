СМИ: Сторонники премьера Нидерландов хотят его назначения генсеком НАТО до лета

Страны, которые поддерживают кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, непублично работают над тем, чтобы уже летом он стал новым генсеком НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные по этому вопросу источники.

По их данным, 56-летний Рютте является фаворитом на должность и пользуется поддержкой многих стран-членов Альянса, частично потому, что его рассматривают как кандидата, который сможет справиться с возможным возвращением Дональда Трампа в кресло президента США.

Впрочем, отмечают собеседники издания, несмотря на широкую поддержку со стороны крупных членов НАТО, в частности Франции и Германии, послы стран Альянса еще не утвердили кандидатуру нидерландского премьера.

По информации источников, некоторые страны с восточного фланга НАТО тянут время на фоне стремления к большему представительству их региона на руководящих должностях в организации.

Хотя премьер Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш выразили заинтересованность в этой должности в прошлом году, Таллинн и Рига официально не выдвинули их кандидатуры.

Члены НАТО все еще стремятся завершить этот процесс весной, чтобы избежать того, что после выборов в Евросоюзе эта должность не станет предметом торгов за самые высокие должности, говорится в публикации.

По информации источников, эти сроки могут быть продлены, но большинство членов Альянса ожидают, что решение будет согласовано до саммита лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Рютте отказался комментировать, остается ли он в списке претендентов на должность генсека НАТО.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов признался, что сожалеет о публичном объявлении своих намерений побороться за пост генерального секретаря НАТО

По данным СМИ, Марк Рютте является уверенным фаворитом на должность следующего генерального секретаря Североатлантического альянса, несмотря на победу ультраправой Партии свободы на парламентских выборах.

Подробно об этом – в статье "ЕвроПравды" Все о "конкурсе" в Альянсе и его вероятном победителе.