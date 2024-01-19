Румунські протестувальники зняли блокаду руху вантажівок на КПП "Красноїльськ"

Румунські протестувальники, які блокували рух вантажівок з боку Румунії біля КПП "Красноїльськ", призупинили акцію і рух відновлено у звичайному режимі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вранці 19 січня оголосила на своїх сторінках Державна прикордонна служба України.

ДПСУ повідомила, що блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", навпроти українського пункту пропуску "Красноїльськ", припинено і пропуск усіх транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

"Нагадуємо, що в пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам", – додали прикордонники.

Перед цим румунські ЗМІ повідомляли, що уряд представив перший пакет заходів для допомоги фермерам і далекобійникам, які влаштували протести по всій країні, у тому числі блокували кілька пунктів перетину кордону з Україною.