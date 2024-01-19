Румынские протестующие сняли блокаду движения грузовиков на КПП "Красноильск"

Румынские протестующие, блокировавшие движение грузовиков со стороны Румынии возле КПП "Красноильск", приостановили акцию и движение восстановлено в обычном режиме.

Как сообщает "Европейская правда", об этом утром 19 января объявила на своих страницах Государственная пограничная служба Украины.

ГПСУ сообщила, что блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", напротив украинского КПП "Красноильск", прекращено и пропуск всех транспортных средств осуществляется в обычном режиме.

"Напоминаем, что в пункте пропуска "Красноильск" пересечь государственную границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам", – добавили пограничники.

Перед этим румынские СМИ сообщали, что правительство представило первый пакет мер для помощи фермерам и дальнобойщикам, которые устроили протесты по всей стране, в том числе блокировали несколько пунктов пересечения границы с Украиной.