ЗМІ: Уряд Румунії представив заходи у зв’язку з протестами фермерів та далекобійників

Уряд Румунії представив перший пакет заходів для допомоги фермерам і далекобійникам, чиї протести проти високих витрат на ведення бізнесу досягли прикордонного переходу з Україною та інших регіонів країни.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє Reuters, передає "Європейська правда".

Протести, що тривають вже понад тиждень, заблокували автомагістралі та ускладнили рух транспорту в регіонах. У четвер румунські фермери вдруге за кілька днів заблокували прикордонний перехід з Україною.

Протести спрямовані проти високої вартості дизельного палива, страхових тарифів, заходів Європейського Союзу щодо захисту навколишнього середовища та тиску на внутрішній ринок з боку імпортованих українських сільськогосподарських товарів.

Протестувальники вимагають мораторію на виплату кредитів, прискорення виплат субсидій і виділення окремих ліній на прикордонних переходах і в чорноморському порту Констанца для вантажівок з ЄС і вантажівок з-поза меж Євросоюзу, в тому числі з України.

У четвер прем'єр-міністр Марчел Чолаку представив деякі з перших заходів, узгоджених з фермерами та перевізниками, перед засіданням уряду.

"Ми затверджуємо перший пакет заходів, узгоджений з фермерами та перевізниками. Очевидно, що протести були виправдані", – сказав Чолаку.

Заходи включають компенсацію в розмірі 100 євро за гектар і до 280 000 євро фермерам за збитки, понесені через війну в Україні, а також деякі зміни правил, яких вимагали далекобійники.

Крім того, уряд законодавчо закріпить еквівалентність посвідчення водія категорій В і В1 для водіння тракторів, а також вирішить проблему сільськогосподарської техніки, поширивши винятки з реєстрації та періодичного технічного огляду на категорію тихохідних транспортних засобів, завдяки чому технічний огляд сільськогосподарських транспортних засобів або лісового господарства можна буде проводити за допомогою мобільних лабораторій прямо в фермерських господарствах.

Частина протестувальників заявляє, що демонстрації триватимуть "доти, доки ми не побачимо перший закон, який забезпечить вирішення якомога більшої кількості проблем, на які ми вказали".

У четвер ЗМІ повідомили, що мерія Бухареста схвалила заплановану акцію протесту фермерів і транспортників, яка розпочнеться в неділю.

Протести не координуються централізовано, що перешкоджає переговорам з коаліційним урядом, який цього року має провести місцеві, парламентські, президентські та європейські вибори.

Нагадаємо, раніше Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.