В партії Шольца все ще не хочуть поставок ракет Taurus в Україну

Депутат Бундестагу від урядової Соціал-демократичної партії Німеччини, член комітету з питань оборони Йоганнес Арльт заявив про ризики для Бундесверу в разі надання Україні далекобійних німецьких ракет Taurus.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

В ефірі радіомовника Deutschlandfunk він пояснив, що наразі Німеччина не має можливості наростити виробництво Taurus для поповнення запасів своєї армії.

"Тому з огляду на наші союзницькі зобов'язання перед НАТО і з урахуванням тих заходів, які ми повинні вжити для посилення власної безпеки, було б розумніше ці ракети не надавати", – зазначив Арльт.

Втім, додав депутат Бундестагу від соціал-демократів, зараз важливо створити рамкові умови для промисловості, щоб забезпечити більш надійне виробництво зброї та боєприпасів на потреби України та Німеччини.

Раніше заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що отримання Україною далекобійних німецьких ракет Taurus не спричинить радикальної зміни ситуації на полі бою, але дуже розширить можливості українських військових.

Нагадаємо, 17 січня Бундестаг відхилив пропозицію опозиційного альянсу ХДС/ХСС щодо постачання німецьких крилатих ракет Taurus Україні.

Навіть якщо більшість Бундестагу проголосувала б за постачання Taurus, вирішальне слово щодо експорту озброєнь залишається за федеральним урядом, зокрема, за Федеральною радою безпеки.

У німецькому уряді на початку року натякали, що ще не готові надати Україні цю зброю.