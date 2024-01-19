У Міноборони пояснили, чому для України важливо отримати німецькі ракети Taurus
Отримання Україною далекобійних німецьких ракет Taurus не спричинить радикальної зміни ситуації на полі бою, але дуже розширить можливості українських військових.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Tagesspiegel розповів заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.
Його запитали, чи Київ вже втрачає сподівання на отримання Taurus після того, як пропозиція не знайшла підтримки у Бундестазі.
"Попри негативний результат голосування у Бундестазі я сподіваюся, що ми отримаємо усю необхідну підтримку – включно з Taurus", – відповів він.
Він зазначив, що ці ракети стали б вагомим доповненням до озброєння, наданого у рамках так званої "коаліції ППО" для України, у якій лідерську роль відіграють Німеччина і Франція.
"Ці ракети здатні вражати недоступні місця розташування літаків противника, ракетні комплекси та склади боєприпасів. Також у неї більша дальність, аніж в інших ракет, які ми вже отримали, і вона стійка до впливів засобів радіоелектронної боротьби", – пояснив Гаврилюк.
На питання про те, чи їхнє отримання переламало б ситуацію на полі бою на користь України, заступник міністра оборони відповів, що настільки вирішального ефекту це не дасть.
"Taurus допомогли б нашим військовим на полі бою, і допомогли б Повітряним силам захищати цивільну інфраструктуру. Але про перелом у війні говорити поки рано", – сказав він.
Нагадаємо, 17 січня Бундестаг відхилив пропозицію опозиційного альянсу ХДС/ХСС щодо постачання німецьких крилатих ракет Taurus Україні.
Навіть якщо більшість Бундестагу проголосувала б за постачання Taurus, вирішальне слово щодо експорту озброєнь залишається за федеральним урядом, зокрема, за Федеральною радою безпеки.
У німецькому уряді на початку року натякали, що ще не готові надати Україні цю зброю.