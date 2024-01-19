В партии Шольца все еще не хотят поставок ракет Taurus в Украину

Депутат Бундестага от правительственной Социал-демократической партии Германии, член комитета по вопросам обороны Йоханнес Арльт заявил о рисках для Бундесвера в случае предоставления Украине дальнобойных немецких ракет Taurus.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

В эфире радиовещателя Deutschlandfunk он пояснил, что сейчас Германия не имеет возможности нарастить производство Taurus для пополнения запасов своей армии.

"Поэтому учитывая наши союзнические обязательства перед НАТО и с учетом тех мер, которые мы должны принять для усиления собственной безопасности, было бы разумнее эти ракеты не предоставлять", – отметил Арльт.

Впрочем, добавил депутат Бундестага от социал-демократов, сейчас важно создать рамочные условия для промышленности, чтобы обеспечить более надежное производство оружия и боеприпасов на нужды Украины и Германии.

Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что получение Украиной дальнобойных немецких ракет Taurus не повлечет радикального изменения ситуации на поле боя, но очень расширит возможности украинских военных.

Напомним, 17 января Бундестаг отклонил предложение оппозиционного альянса ХДС/ХСС о поставках немецких крылатых ракет Taurus Украине.

Даже если большинство Бундестага проголосовало бы за поставки Taurus, решающее слово по экспорту вооружений остается за федеральным правительством, в частности, за Федеральным советом безопасности.

В немецком правительстве в начале года намекали, что еще не готовы предоставить Украине это оружие.