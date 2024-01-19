Парламент Нідерландів голосуватиме за те, щоб змусити короля платити податок на прибуток

Нідерландські законодавці у вівторок проголосують за перший крок до того, щоб зобов'язати короля Віллема-Александра і його сім'ю платити податок на прибуток – план, який вимагатиме внесення поправок до конституції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Блакитний конверт для блакитної крові", – сказала Сандра Бекерман, депутатка від лівої Соціалістичної партії, під час дебатів з цього питання в четвер увечері, маючи на увазі блакитний конверт, в якому податкові листи надходять до голландських поштових скриньок.

Початкова пропозиція, яка, як очікується, буде винесена на голосування у вівторок, потребує простої більшості голосів. Вона просить уряд запропонувати конституційні зміни, які в кінцевому підсумку потребують підтримки двох третин обох палат парламенту.

Така пропозиція, як видається, має достатню підтримку в нижній палаті, але рівень підтримки в Сенаті менш зрозумілий.

Найбільша фракція Сенату, Фермерсько-громадянський рух (BBB), схилялася до того, щоб підтримати пропозицію під час дебатів у четвер увечері, але не підтримала її.

Ультраправий нідерландський політик Герт Вілдерс, чия націоналістична партія перемогла на парламентських виборах у листопаді, але не має більшості, підтримує податкові зміни, проти яких виступав прем'єр-міністр Марк Рютте, що йде у відставку, протягом свого 13-річного терміну.

Під час дебатів Рютте повторив свою думку про те, що конституційна поправка є "занадто складною".

Члени парламенту, які виступають за оподаткування королівської сім'ї, сподіваються, що новий коаліційний уряд, який ще не сформований, може призвести до змін.

Королівська сім'я отримує неоподатковані гроші від платників податків на додаток до своїх приватних доходів, частина з яких оподатковується.

У 2024 році король, його дружина королева Максима, дочка і майбутня спадкоємиця принцеса Амалія та її мати, колишня королева Беатрікс, разом отримали 11,6 млн євро.

Сім'я втратила популярність через подорожі під час пандемії COVID: 55% населення зараз підтримують монархію, порівняно з 70% до початку пандемії, як показало опитування, проведене громадським мовником NOS минулого року.

Це ж опитування показало, що лише 46% респондентів довіряють королю.

У 1992 році тодішня королева Британії Єлизавета відреагувала на критику щодо королівського багатства, вперше запропонувавши сплачувати прибутковий податок.

Як повідомлялось раніше, близько 70% нідерландців вважають, що королівська родина повинна сплачувати податки до бюджету.