Парламент Нидерландов будет голосовать за то, чтобы заставить короля платить налог на прибыль

Нидерландские законодатели во вторник проголосуют за первый шаг к тому, чтобы обязать короля Виллема-Александра и его семью платить налог на прибыль – план, который потребует внесения поправок в конституцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Голубой конверт для голубой крови", – сказала Сандра Бекерман, депутат от левой Социалистической партии, во время дебатов по этому вопросу в четверг вечером, имея в виду голубой конверт, в котором налоговые письма поступают в голландские почтовые ящики.

Первоначальное предложение, которое, как ожидается, будет вынесено на голосование во вторник, требует простого большинства голосов. Оно просит правительство предложить конституционные изменения, которые в конечном итоге потребуют поддержки двух третей обеих палат парламента.

Такое предложение, как представляется, имеет достаточную поддержку в нижней палате, но уровень поддержки в Сенате менее ясен.

Крупнейшая фракция Сената, Фермерско-гражданское движение (BBB), склонялась к тому, чтобы поддержать предложение во время дебатов в четверг вечером, но не поддержала его.

Ультраправый нидерландский политик Герт Вилдерс, чья националистическая партия победила на парламентских выборах в ноябре, но не имеет большинства, поддерживает налоговые изменения, против которых выступал уходящий в отставку премьер-министр Марк Рютте в течение своего 13-летнего срока.

Во время дебатов Рютте повторил свое мнение о том, что конституционная поправка является "слишком сложной".

Члены парламента, выступающие за налогообложение королевской семьи, надеются, что новое коалиционное правительство, которое еще не сформировано, может привести к изменениям.

Королевская семья получает необлагаемые налогом деньги от налогоплательщиков в дополнение к своим частным доходам, часть из которых облагается налогом.

В 2024 году король, его жена королева Максима, дочь и будущая наследница принцесса Амалия и ее мать, бывшая королева Беатрикс, вместе получили 11,6 млн евро.

Семья потеряла популярность из-за путешествий во время пандемии COVID: 55% населения сейчас поддерживают монархию по сравнению с 70% до начала пандемии, как показал опрос, проведенный общественным вещателем NOS в прошлом году.

Этот же опрос показал, что только 46% респондентов доверяют королю.

В 1992 году тогдашняя королева Великобритании Елизавета отреагировала на критику относительно королевского богатства, впервые предложив платить подоходный налог.

Как сообщалось ранее, около 70% нидерландцев считают, что королевская семья должна платить налоги в бюджет.