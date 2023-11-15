Опитування: Жителі Нідерландів не проти монархії, але хочуть, аби король платив податки

Невелика більшість громадян Нідерландів не проти існування монархії в їхній країні, але вважають, що королівська родина повинна сплачувати податки до бюджету.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на портал Trouw, свідчить опитування агенції Kieskompas.

Згідно з опитуванням, більшість респондентів (53%) хочуть зберегти інститут королівської родини в Нідерландах, але близько 70% хотіли б, аби король почав платити податки.

Вимогу до нідерландського короля платити податки висловлює більшість виборців усіх політичних сил країни, за винятком правоцентристів і лібералів.

У Нідерландах король Віллем-Александр, королева Максима, колишня королева принцеса Беатрікс і кронпринцеса Амалія не платять податки зі своїх доходів.

На відміну від інших членів королівської сім'ї, вони отримують пільги від держави, які не обкладаються податком на прибуток. Вони також не платять податок на спадщину або дарування, а лише податок на багатство з особистих активів.

Зазначимо, що нещодавно нідерландська королівська родина потрапила у скандал, коли в покійного нідерландського принца Бернхарда – німця, який увійшов до королівської родини Нідерландів в 1930-х роках, – виявили нацистський партійний квиток.