Польські фермери 24 січня влаштують великий протест через імпорт з України і ситуацію в галузі

Польські фермери анонсували на 24 січня великий національний протест у зв’язку з погіршенням ситуації в галузі і напливом агроімпорту з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє профільне польське видання Rolnik info.

Заяви польських фермерів про вихід на вулиці стануть реальністю вже найближчої середи. Офіційний термін подачі заявок минув 17 січня, а сам протест триватиме 24 січня з 12 до 14 години.

Трактори виїдуть на польські дороги практично в більшості воєводств. Лише у Західнопоморському воєводстві анонсовано близько 100 виїздів. Трактори з'являться на районних та воєводських дорогах.

"Від імені Правління Національної ради сільськогосподарських палат я підтримую акцію протесту, оголошену аграрною організацією Solidarnośc 24 січня 2024 року, і закликаю фермерів приєднатися до спільно організованих акцій", – заявив Віктор Шмулевич, президент Національної ради сільськогосподарських палат.

Трактористи візьмуть в облогу вулиці в рамках протесту проти неконтрольованого напливу української агропродовольчої продукції до Європейського Союзу, а також проти погіршення ситуації в національному сільському господарстві.

Воєводський союз фермерів, фермерських асоціацій та сільськогосподарських організацій оголосив, що в акції протесту візьмуть участь фермери з наступних гмін: Бані, Пижице, Мислібуж, Козеліце, Лип'яни, Тщинсько-Здруй, Пшелевіце.

В інтерв'ю порталу wieści rolnicze.pl Адріан Вавжиняк, прессекретар NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarnośc і голова Нижньосілезької NSZZ RI Solidarnośc, пояснив постійно зростаючий масштаб проблеми для польських фермерів.

"Ми всі знаємо, наскільки складною є ситуація для сільськогосподарського виробництва в цілому. Ми бачимо, що відбувається сьогодні, наприклад, на закупівельних станціях, які стримуються і чекають на рішення Європейської комісії... Однак ситуація набагато ширша – ми бачимо падіння цін на молоко, падіння прибутковості. Ми боремося за те, щоб сімейні ферми взагалі могли функціонувати. Ми не в змозі конкурувати з Україною, тому чекаємо, серед іншого, запровадження квот, які були до війни. Українське зерно має йти туди, куди воно йшло тоді – на азійський чи африканський ринок, але не в Європу", – пояснив він.

Раніше повідомляли, що за угодою з урядом Польщі перевізники, які блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною, призупинять свій протест до 1 березня.

Томаш Борковський з Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту раніше повідомляв, що протест призупинять у середу з 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, фермери з організації "Ошукане село" почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада цього року. 24 грудня вони заявили, що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити. Але 4 січня блокада все ж відновилася.

Увечері 6 січня було оголошено про підписання угоди між міністром сільського господарства Чеславом Секерським та представниками руху "Ошукане село", аби ті призупинили блокування пункту пропуску в Медиці.

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