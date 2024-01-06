Уряд Польщі підписав угоду з фермерами для призупинення блокади кордону з Україною

Підкарпатська воєвода Тереза ​​Кубас-Гул оголосила про підписання угоди між міністром сільського господарства Чеславом Секерським та представниками руху "Ошукане село", аби ті призупинили блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Polsat News.

Міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів: субсидії на кукурудзу в розмірі одного мільйона злотих, збільшення кредитування на 2,5 мільярда злотих та збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

Згідно з угодою, блокування пункту пропуску в Медиці має бути призупинено. Водночас до якого саме часу – не вказують.

Раніше повідомляли, що щодо субсидій Польща звернулась до Європейської комісії, аби отримати схвалення; скасування підвищення податку на 21% має затвердити польський Сейм; а гарантування кредитів забезпечать місцеві органи влади, які потім отримають компенсацію з держбюджету, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада цього року. 24 грудня вони заявили, що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити. Але 4 січня блокада все ж відновилась.

Наприкінці грудня в уряді України та Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.