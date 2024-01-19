У прикордонних районах Естонії побудують 600 бункерів

В рамках домовленості про створення спільної балтійської зони оборони в прикордонних районах Естонії планують побудувати 600 бункерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Міністри оборони країн Балтії, які зустрілися в Ризі, погодили в п'ятницю, 19 січня, принципи створення Балтійської оборонної зони. Зараз збройні сили балтійських країн готують більш точні плани. Передбачається, що в прикордонних районах Естонії буде до 600 бункерів.

Крім того, під час війни як оборонні споруди використовують колючий дріт і так звані зуби дракона, а також застосовують протитанкові міни.

"Війна Росії в Україні показала, що, крім спорядження, боєприпасів і живої сили, нам потрібні також фізичні оборонні споруди на кордоні, щоб захистити Естонію з першого метра", – заявив міністр оборони Ханно Певкур, наголосивши, що їхня мета полягає в запобіганні військовому конфлікту в регіоні.

"Ми робимо це для того, щоб жителі Естонії могли почуватися в безпеці, але якщо виникне хоч найменший ризик, ми будемо готові до різних сценаріїв якнайшвидше", – додав Певкур.

Про зміцнення кордону країн Балтії зі східними сусідами стало відомо на тлі все активніших дискусій про можливість нападу Росії на держави-члени НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що це може статись за декілька років.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас цього тижня заявила, що в Європи є три-п’ять років, аби підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного Альянсу.