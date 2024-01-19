В приграничных районах Эстонии построят 600 бункеров

В рамках договоренности о создании совместной балтийской зоны обороны в приграничных районах Эстонии планируют построить 600 бункеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Министры обороны стран Балтии, которые встретились в Риге, согласовали в пятницу, 19 января, принципы создания Балтийской оборонной зоны. Сейчас вооруженные силы балтийских стран готовят более точные планы. Предполагается, что в приграничных районах Эстонии будет до 600 бункеров.

Кроме того, во время войны в качестве оборонительных сооружений используют колючую проволоку и так называемые зубы дракона, а также применяют противотанковые мины.

"Война России в Украине показала, что, кроме снаряжения, боеприпасов и живой силы, нам нужны также физические оборонительные сооружения на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра", – заявил министр обороны Ханно Певкур, подчеркнув, что их цель заключается в предотвращении военного конфликта в регионе.

"Мы делаем это для того, чтобы жители Эстонии могли чувствовать себя в безопасности, но если возникнет хоть малейший риск, мы будем готовы к различным сценариям как можно быстрее", – добавил Певкур.

Об укреплении границы стран Балтии с восточными соседями стало известно на фоне все более активных дискуссий о возможности нападения России на государства-члены НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что это может произойти через несколько лет.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на этой неделе заявила, что у Европы есть три-пять лет, чтобы подготовиться к возможной военной угрозе России на восточном фланге Североатлантического альянса.