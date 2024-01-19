Партнер прем’єра Словаччини по коаліції офіційно висунув свою кандидатуру в президенти

Спікер парламенту Словаччини та лідер коаліційної партії "Голос" Петер Пеллегріні, як і очікувалося, офіційно висунув свою кандидатуру на посаду президента Словацької Республіки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

Пеллегріні офіційно оголосив про висунення своєї кандидатури під час виступу в п'ятницю в Державній опері Банської Бистриці. Він оголосив, що в разі успіху на виборах піде у відставку з посади голови партії "Голос" і спікера парламенту.

"Президентом повинен бути той, кому люди будуть довіряти, на кого вони будуть покладатися у важкі часи і за кого їм ніколи не буде соромно", – підкреслив Пеллегріні.

За його словами, президент не повинен бути ні в коаліції, ні в опозиції. Він переконаний, що концепція президента як противаги уряду є помилковою.

"Це нерозуміння реальної ролі президента", – зазначив він. За його словами, глава держави повинен об'єднувати країну і користуватися повагою за кордоном.

Відповідно до закону, балотуватися на посаду глави держави може будь-який громадянин Словацької Республіки, який постійно проживає в Словаччині і якому на день виборів виповнилося 40 років. Пропозиції щодо кандидатів у президенти можна подавати до півночі 30 січня. Кандидата в президенти пропонують щонайменше 15 членів Національної ради Словацької Республіки або громадяни на підставі петиції з 15 000 підписів.

Перший тур президентських виборів відбудеться в суботу, 23 березня. Можливий другий тур відбудеться 6 квітня. Термін повноважень президента Зузани Чапутової закінчується 15 червня 2024 року. Вона більше не балотуватиметься.

Передвиборча кампанія перед президентськими виборами вже стартувала.

Нагадаємо, опитування прогнозують найвищі результати на майбутніх президентських виборах у Словаччині лідеру коаліційної партії "Голос", спікеру парламенту Петеру Пеллегріні, проте розрив між ним та опозиційним кандидатом Іваном Корчоком скоротився.

18 січня у понад двадцяти містах країни вп’яте пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо, у Братиславі зібралися близько 26 тисяч людей.

"ЄвроПравда" раніше пояснювала, що перемога Пеллегріні на виборах вигідна для Фіцо насамперед тому, що це спростить для нього поглинання партії "Голос". Читайте детальніше у статті: Хто стане наступним президентом Словаччини.