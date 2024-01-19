Партнер премьера Словакии по коалиции официально выдвинул свою кандидатуру в президенты

Спикер парламента Словакии и лидер коалиционной партии "Голос" Петер Пеллегрини, как и ожидалось, официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Словацкой Республики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

Пеллегрини официально объявил о выдвижении своей кандидатуры во время выступления в пятницу в Государственной опере Банской Быстрицы. Он объявил, что в случае успеха на выборах уйдет в отставку с должности председателя партии "Голос" и спикера парламента.

"Президентом должен быть тот, кому люди будут доверять, на кого они будут полагаться в трудные времена и за кого им никогда не будет стыдно", – подчеркнул Пеллегрини.

По его словам, президент не должен быть ни в коалиции, ни в оппозиции. Он убежден, что концепция президента как противовеса правительству является ошибочной.

"Это непонимание реальной роли президента", – отметил он. По его словам, глава государства должен объединять страну и пользоваться уважением за рубежом.

Согласно закону, баллотироваться на пост главы государства может любой гражданин Словацкой Республики, который постоянно проживает в Словакии и которому на день выборов исполнилось 40 лет. Предложения по кандидатам в президенты можно подавать до полуночи 30 января. Кандидата в президенты предлагают не менее 15 членов Национального совета Словацкой Республики или граждане на основании петиции из 15 000 подписей.

Первый тур президентских выборов состоится в субботу, 23 марта. Возможный второй тур состоится 6 апреля. Срок полномочий президента Зузаны Чапутовой истекает 15 июня 2024 года. Она больше не будет баллотироваться.

Предвыборная кампания перед президентскими выборами уже стартовала.

Напомним, опросы прогнозируют высокие результаты на предстоящих президентских выборах в Словакии лидеру коалиционной партии "Голос", спикеру парламента Петеру Пеллегрини, однако разрыв между ним и оппозиционным кандидатом Иваном Корчоком сократился.

18 января в более чем двадцати городах страны в пятый раз прошли протесты против правительства Роберта Фицо, в Братиславе собрались около 26 тысяч человек.

"ЕвроПравда" ранее объясняла, что победа Пеллегрини на выборах выгодна для Фицо прежде всего потому, что это упростит для него поглощение партии "Голос". Читайте подробнее в статье: Кто станет следующим президентом Словакии.