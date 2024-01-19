Президентські вибори у Словаччині: розрив між лідерами рейтингів від влади та опозиції скоротився

Опитування прогнозують найвищі результати на майбутніх президентських виборах у Словаччині лідеру коаліційної партії "Голос", спікеру парламенту Петеру Пеллегріні, проте розрив між ним та опозиційним кандидатом Іваном Корчоком скоротився.

Як повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда", такими виявилися результати опитування від агентства AKO.

Перемогу на виборах, якби вони проходили найближчим часом, здобув би Пеллегріні – за нього проголосували би 40,6% респондентів.

Водночас підтримка ексглави МЗС Івана Корчока зросла, порівняно з цифрами кілька тижнів тому: за нього віддали б голоси 37,7% опитаних. В опитуванні, результати якого оприлюднили на початку січня, розрив між Пеллегріні і Корчоком становив близько 10 відсоткових пунктів на користь Пеллегріні.

Розрив між другим і третім місцями у рейтингу складає майже 30 відсоткових пунктів – за колишнього голову Верховного суду та ексміністра юстиції Штефана Гарабіна голосували би 8% опитаних.

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Йти на виборчі дільниці планують майже 78% опитаних.

Опитування проводили серед репрезентативної вибірки з 1000 респондентів 11-16 січня.

Нагадаємо, президентські вибори відбудуться у Словаччині 23 березня 2024 року, а за потреби другого туру він пройде 6 квітня.

Петер Пеллегріні офіційно ще не висував свою кандидатуру і очікувано зробить це у п’ятницю 19 січня.

18 січня у понад двадцяти містах країни вп’яте пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо, у Братиславі зібралися близько 26 тисяч людей.

"ЄвроПравда" раніше пояснювала, що перемога Пеллегріні на виборах вигідна для Фіцо насамперед тому, що це спростить для нього поглинання партії "Голос". Читайте детальніше у статті: Хто стане наступним президентом Словаччини.