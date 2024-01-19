В американській розвідці оцінили вплив скорочення фінансування США на поле бою в Україні

Представники американської розвідки вважають, що в короткостроковій перспективі скорочення фінансування США не матиме значного впливу на бойові дії в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі CNN.

Росія намагається перегрупуватися, що дає Україні деякий час, кажуть люди, знайомі з оцінками.

"Але в довгостроковій перспективі відсутність американської допомоги може дозволити Москві відновити імпульс, збільшивши постачання зброї і скориставшись підтримкою Ірану і Північної Кореї", – сказав один із співрозмовників CNN.

Американські посадовці також розглядають вплив, який може мати припинення американської підтримки на інших союзників, зокрема, послання про те, що США не мають політичної волі підтримувати союзників і партнерів у довгостроковій перспективі.

"Ще одне занепокоєння викликає те, що Європа, яка вже знаходиться на дні бочки з постачанням зброї і боєприпасів, наслідує приклад США і починає відмовлятися від певної допомоги", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що припинення американського фінансування України може обмежити здатність України наносити удари на великі відстані по окупованому Росією Криму і Чорному морю – удари, які підтримуються західною зброєю.

Як повідомила телеканалу особа, знайома з оцінками американської розвідки, якщо ця допомога припиниться, то, на думку американських посадовців, Україна може втратити здатність проводити деякі зі своїх найгучніших операцій.

"Удари України по Чорноморському флоту Росії минулої осені, які змусили Росію вивести багато своїх кораблів з Севастополя в окупованому Криму, розглядаються як особливо ефективне використання наданих Заходом ракет дальнього радіусу дії", – зазначається у матеріалі.

Як повідомлялось, Джо Байден у середу провів зустріч з лідерами Конгресу США та очільниками профільних комітетів, на якій закликав швидше розблокувати фінансування на подальшу допомогу для України.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл каже, що очікує розгляду двопартійної угоди у Сенаті щодо безпеки південного кордону і фінансування для України наступного тижня, а лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що "вперше оптимістичний" з приводу домовленості.

Нагадаємо, у проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума – на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.